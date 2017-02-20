金鋼狼第3部《羅根》 亞洲獨家首映會在MOD

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金鋼狼第3部《羅根》，亞洲獨家首映會選在MOD。圖／中華電信提供

好萊塢男星休傑克曼將於26日來台，為「金鋼狼」獨立電影第3部《羅根》造勢，中華電信今（20）日宣布，MOD將與二十世紀福斯影片公司合作，在台舉辦亞洲唯一首映會，並於MOD設立「金鋼狼」專區。

中華電信今年力拼MOD用戶上看200萬，董事長鄭優在新春團拜時，積極向頻道商招手，邀請頻道商與內容業者加入MOD/OTT大平台。

近期中華電信MOD也與二十世紀福斯影片公司合作，2月28日全球上映的金鋼狼獨立電影第3部《羅根》，亞洲獨家首映會將選在MOD。

中華電信目前擁有超過133萬MOD用戶，為了全力擴增用戶數，中華電信透過全台門市、合作通路神腦國際共700多店動員推銷、力邀衛星頻道上架MOD，以豐富節目內容。

近期更大手筆與福斯影片公司合作，舉辦亞洲唯一的《羅根》電影首映會，並邀請好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）、派屈克史都華（Patrick Stewart）站台，為兩人最後一次演出金鋼狼的電影宣傳造勢。

兩人預計26日抵台，並於27日晚間6點在台北101水舞廣場出席首映會與粉絲見面。

中華電信表示，台灣將成為亞洲此次《羅根》唯一的宣傳地點，同樣也是全球巡迴終點站。

《羅根》劇組的在台行程，勢必吸引了全球媒體與影迷們的高度關注與討論，中華電信MOD獨家取得直播合作，將為27日沒有辦法前往台北101水舞廣場的粉絲們，貼心準備首映會的紅毯直播，只要鎖定中華電信MOD、中華影視APP，就能同步收看休傑克曼與主持人的紅毯珍貴互動，

中華電信也自即日起在MOD平台設立了「金鋼狼」專區為影迷暖身，其中含括「X戰警」或「金鋼狼」全系列電影共8部，搭配MOD隨選隨看、回看功能，讓影迷可以快速回味，

另外，MOD也特別準備各種不同角色的休傑克曼電影，包含《成人世界》、《鋼鐵擂台》、《悲慘世界》等由休傑克曼擔綱演出的作品共21部，讓喜愛休傑克曼的影迷在家就可以看飽、看滿。

中華電信強調，這次與福斯影片合作推出「金鋼狼專區」的經營模式，將成為MOD未來發展的重點。

(工商)