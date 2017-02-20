毒蟲吸毒吸到沒力 跑200公尺就投降

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桃警在張男身上起出53.5公克的安非他命。(蔡依珍翻攝)

38歲張姓男子年輕時染毒後即無法自拔，藥癮大，昨晚駕車行經桃園區中正三街時遇上攔檢，他心慌下拔腿就跑，雖然正值壯年，但因吸毒導致身體外強中乾，跑不到200公尺就氣喘吁吁、越跑越慢，最後甚至停下，索性不跑了。

桃園警分局埔子派出所警員簡振聖及陳韋安輕鬆逮到人，起出53.5公克的安非他命，一查還發現8年前開始，累積超過20條前科，全都跟毒品案件有關，難怪體力差，跑沒多遠就放棄。

桃警訊後依毒品罪嫌將張男移送法辦，也呼籲年輕人遠離傷身又害命的毒品。

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(中時)