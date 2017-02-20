毒蟲吸毒吸到沒力 跑200公尺就投降
38歲張姓男子年輕時染毒後即無法自拔，藥癮大，昨晚駕車行經桃園區中正三街時遇上攔檢，他心慌下拔腿就跑，雖然正值壯年，但因吸毒導致身體外強中乾，跑不到200公尺就氣喘吁吁、越跑越慢，最後甚至停下，索性不跑了。
桃園警分局埔子派出所警員簡振聖及陳韋安輕鬆逮到人，起出53.5公克的安非他命，一查還發現8年前開始，累積超過20條前科，全都跟毒品案件有關，難怪體力差，跑沒多遠就放棄。
桃警訊後依毒品罪嫌將張男移送法辦，也呼籲年輕人遠離傷身又害命的毒品。
＊愛惜生命 遠離毒品 中時電子報關心您!
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。