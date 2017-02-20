竹田農會賄選調查中？王志誠：不要輸了風度
基層農會選舉結束，竹田鄉農會成為全屏唯一翻盤選區，推廣部主任張志誠領軍的28席會員代表不僅全壘打還高票當選，此讓敵手代理總幹事謝翠妃質疑選情不單純，透露檢調已介入調查，可望「變天」，但張強調自己沒財力，盼對方不要輸了風度。
竹田鄉農會應選會員代表42席，當中張志誠陣營拿下28席，且各個高票當選、有的票數還高達5、60票，相較謝翠妃陣營的得票率，她無奈地說，「2個加起來都沒他1個人多」。她指出，以往只要拿到28至30票幾乎穩上，但這次開票結果令人意想不到。
「索取候選人名冊有疑慮。」她強調，往年農會選舉都沒有開放索取候選人名冊申請，今年制度一改，不但破壞個資法對候選人的保護，也讓人有配票機會進而賄選，概觀此次不合常理的開票結果，檢調已介入調查並掌握相關事證，據悉有中間人收賄6萬幫忙行賄。
攸關理監事選舉的代表大會將在3月2日舉行，謝翠妃指出現在農會賄聲賄影，各個人心惶惶，而她相信檢調會還她乾淨的選舉，有信心「選況變天」。但張志誠也不為所動，針對敵營的質疑，他心平氣和地說，「選舉可以輸，但風度不能輸」。
他說，誰不會配票，何況對方是「內場」，相信候選人名單早已看過，再者這是大家都有的權利，誰都沒吃虧，而他也沒有財力能行賄，得不到會員支持是否要檢討自己的能力或策略，而不是只會批評。
(中時)
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