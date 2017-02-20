我駐印度代表處投書外交雜誌 分享科技助當地減少空汙

我要評比

印度新德里地標「印度門」，空氣汙染嚴重。我駐印度表處投書媒體，分享台灣科技可協助當地減少空汙。（圖／美聯社）

我駐印度代表處於昨（19）日投書印度知名外交雜誌，分享台灣農業與科技可協助印度減少空汙等問題，獲得回響。

印度首都新德里等城市空氣汙染嚴重，許多來自農民焚燒稻草等農業廢棄物產生濃煙，以及家庭燒炭取暖與烹煮食物產生的煙霧。

根據中央社報導，我駐印度代表田中光與代表處科技組組長陳和賢，以「台灣的處方：利用農業廢棄物防制空氣汙染」為題投書印度知名的「外交廣場」（Diplomatic Square）雜誌，獲全文刊登，並發表在官網上。

文章指出，印度又因農業資源豐富，農作物產量是台灣的184倍，每年產生的農業廢棄物相當驚人，光旁遮普省一省的稻穀殘留廢棄物就高達197萬噸，農民無力處理，往往以焚燒處理，產生的濃煙成空汙的主要來源之一。

台灣研究單位已成功發展出把稻子秸稈、甘蔗渣、牧草、木屑、家畜飼料廢棄物、能源作物殘渣和食物廢棄物等轉化為生質酒精（Bioethanol）的技術。

台灣這項技術不但可協助印度處理大量農業廢棄物，讓農民不再因燃燒農業廢棄物而增加空氣汙染源，還可因農業廢棄物被收購而增加農民收入，同時增加印度的環保生質能源生產。

由於印度是全球第二大竹子生產國，但竹子製造產生許多竹屑廢料，文章說，台灣已發展把木屑、竹屑壓縮成顆粒並製成活性炭的技術，瑞典知名瑞典宜家家居（IKEA）已與台商在印尼合作生產這種環保燃料商品，很適合解決印度的問題。

文章表示，活性炭可用於污水處理、水質淨化、空氣濾淨器、口罩、醫療等多種用途，台灣紡織業者甚至把活性炭加入衣服纖維，讓衣服變得更多功能與時尚，都是可以協助印度解決問題的台灣技術。

文章指出，在政府協助下，台灣已與印度ShivOm Dayal能源公司簽署合作諒解備忘錄，把技術轉移給印度。目前在台印科技合作諒解備忘錄之下，雙方學者和工業專家正攜手合作，在印度東北部盛產竹子地區推動竹子疾病預防、生產技術等相關項目合作。

這篇文章最後強調，台印已在農業、科技、教育和環境等方面合作取得巨大成就，這樣的先進技術合作，無疑將加強與深化雙邊關係，最終惠及印度社會與區域經濟發展。

(中時電子報)