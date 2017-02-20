遠距教學奏效 害羞小女孩不害羞了
「我不再是躲在角落的小孩。」同安國小去年在前家長會長夫人許采雯及龍潭龍泉扶輪社的協助下，與北科大進行遠距教學，學童透過螢幕請教課業、也學會分享，五年級生林玉婷更從內向、缺乏自信的小女孩變成站上國際書展導覽畫作的小解說員。
個性害羞、內向的林玉婷，因為功課時常要訂正而與同學產生疏離感，她說，每次下課或放學、大家相邀玩樂時，她幾乎都因為作業問題無法參與，慢慢地產生自卑感、也覺得同儕間不喜歡她，直到參加遠距教學才找回自信，並變得越來越樂觀。
林玉婷說，跟「嘉嘉姊姊」聊天很好玩、很放鬆，自然而然地會聊到很多事，大姊姊會跟她玩遊戲，也會教她寫功課，雖然彼此間隔著1個螢幕但感覺不冰冷，現在她很少留下來訂正作業，反倒多了時間及信心與人相處，包括站上舞台導覽畫作。
今年元宵節前夕，屏東縣15個有家鄉繪本創作的小學聯合到台北國際書展參展，參展任務就是要向台下貴賓介紹自己的畫作，而林玉婷也是其中1員。她說，「上台有一點小緊張」，隨後很流利即介紹完自己的作品，大方的台風令老師相當驚艷，直說玉婷不一樣了。
「很期待新一次的遠距教學。」她興奮地說，這學期的遠距姊姊換人了，雖然很不捨但也很期待，她不會忘記嘉嘉姊姊的陪伴，但也很期待下一位姐姐帶給她的驚喜。
同安國小表示，起初大家會疑惑，透過螢幕是否能達到教學效果，但看到小朋友在螢幕前嶄露的笑容，明白其實陪伴才是重點，鄉村小孩在雙親拚工作的同時，放學後常常都是一個人，他們最渴望的絕對是有個人跟他們分享生活瑣事，所以這個教學的意義非凡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。