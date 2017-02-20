彭斯會歐盟官員 反川普人士抗議侍候
美國副總統彭斯今天與歐盟官員展開會談，面對反對美國總統川普的示威，地主國比利時領導人則呼籲反對歐洲聯盟分裂。
法新社報導，彭斯（Mike Pence）在歐洲行的尾聲在布魯塞爾與歐盟官員會談。此行旨在安撫擔心川普（Donald Trump）放棄歐洲的盟國。
比利時總理米歇爾（Charles Michel）昨天與彭斯晚宴後告訴比利時通訊社（Belga）：「我表明了沒有可能會允許歐盟（European Union）分裂。」
他說：「我認為（彭斯）聽進我的話了。」
彭斯今天開始與歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）在美國大使館舉行會談。大使館外聚集數十名示威者，指責川普政府對於婦女、同性戀者和氣候變遷等議題的姿態。
國際計畫生育聯盟（International Planned Parenthood Federation）工作人員唐納狄奧（Irene Donadio）告訴法新社：「我們來這裡是為了抗議彭斯的訪問。我們痛恨美國政府傷害全球各地婦女權利的作法。」
彭斯還將會晤歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）、歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。
在訪問布魯塞爾前，彭斯出席了慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。他在會中告訴歐洲各國領導人及國防問題專家：「美國當前和未來都是你們最大的盟友。」
「川普總統和美國人民對我們的跨大西洋聯盟非常真誠。」
川普批評北約「過時」、讚許英國脫離歐盟的決定以及明顯靠向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的種種表現，讓美國的歐洲盟國十分氣餒。
即使彭斯、美國國防部長馬提斯（James Mattis）及國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪問歐洲時都表態堅定支持既定政策，歐盟國家還是持續向華府尋求保證。
彭斯說，華府將敦促俄羅斯在烏克蘭問題上遵守明斯克（Minsk）停火協議；提勒森則說，美國只有在有利於美國民眾時，才會與莫斯科合作。
不過，法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）表示「受到打擊」，因為在川普對英國脫歐決定表態歡迎，以及表達希望其他歐洲國家也跟進之後，彭斯的談話卻沒有提到歐盟。
茉格里尼則暗示，與過去相比，歐盟和美國雙邊關係可能更加實際，比較不那麼理所當然，但她還是表示，彭斯此行「是非常重要的政治姿態」。（譯者：中央社周慧盈）1060220
(中央社)
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