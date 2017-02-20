傳自傳涉抄襲 李逸洋：與事實不符

媒體報導考試院副院長被提名人李逸洋自傳涉抄襲人事月刊，李逸洋今晚表示，自傳是他親自口述及逐字定稿，何來抄襲，又抄襲何人？媒體報導與事實不符。

媒體報導，親民黨籍立委陳怡潔表示，李逸洋去年底送交立法院審查的書面資料竟涉嫌抄襲，其自傳中的「成長背景」、「人事業務推動政績」、「公職生涯回顧」章節內文，竟都節錄自人事總處去年8月發行的「人事月刊」中刊載的李逸洋專訪。

李逸洋說，自傳中有關成長、求學過程、公職資歷與政績、每一點、每一項皆由他自己口述，雖有同仁幫忙打字整理，但語氣、數字、時間、事實皆有出入，所以經他本人逐字修改才定稿，實際上他就是那篇自傳的作者，且授權行政院人事行政總處使用，簽有使用同意書。

李逸洋表示，並無抄襲情事，請媒體勿作不實報導。1060220

(中央社)