鍾承翰身家調查孫可芳 被虧50年代「撩妹方式」
植劇場原著改編《五味八珍的歲月》20日在宜蘭頭城農場舉行開鏡儀式，導演徐輔軍，好風光執行長楊斯亞帶領劇中演員鍾承翰、孫可芳（小豆）、顏毓麟、江常輝、陳歆妍、劉心妤、張耀仁等、管翊君人共同參與，祈求拍攝順利。鍾承翰為了角色準備需要，主動邀約孫可芳（小豆）聊聊角色的詮釋以及準備，孫可芳（小豆）小豆卻爆料：「鍾承翰一坐下來就一連串的『身家調查』！」星座、生日、血型、興趣等都問了，更虧這是50年代的「撩妹方式」，相當符合戲中的年代設定。
孫可芳（小豆）接連在《天黑請閉眼》、《五味八珍的歲月》分別周旋兩男，她在《天黑》深愛著陳禕倫飾演的藍毅聰，卻獲得戲中老公張書豪為他擋風擋雨的守護；《五味》中，她愛上米行伙計顏毓麟，卻也有冤家的外省老兵鍾承翰像家一樣的溫暖守候。她笑說：「自己很幸運，感恩能『被愛又愛別人』。」
她形容了兩檔戲她愛過的四個男人，虧張書豪像「小女人」，心思細膩，會提醒她很多事情；陳禕倫則是「不敢惹她」，只要他一靠近，張書豪就會入戲「不准碰我老婆」；對於《五味八珍》她周旋的兩個男人鍾承翰、顏毓麟，她形容「還要再摸索」，鍾承翰則打趣：「摸索尺度無上限。」他對孫可芳（小豆）的第一印象是「手指頭驚人」，只因孫可芳（小豆）在《天黑請閉眼》中招牌的登山社手勢，迷你的小指頭紅遍大街小巷。
(中時)
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