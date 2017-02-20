加國躉售銷售 連3月增加

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加拿大統計局週一表示，由於對工業機具與營建材料的需求增加，加拿大去年12月躉售銷售額經季節因素調整後較前1個月增加0.7％至573.4億加元，為連續第3個月出現增長。

若以12個月為計算基礎，躉售銷售則成長2.5％。

(工商)