OPEC首月減產履行率為91％

石油輸出國家組織(OPEC)1月正式啟動減產協議，然而根據全球定價機構S&P Platts發布調查指出，該組織首月減產履行率高達91％。

S&P Platts表示，OPEC在1月每日石油產量減少114萬桶，堪稱是好的開始，不過該組織也警告由於檢視減產協議還有5個月時間，其中可能發生的變數都會對減產造成影響。

(工商)