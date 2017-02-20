睽違7年 果陀劇場全新音樂劇《愛呀！我的媽》

繼《我愛紅娘》之後，睽違7年，果陀劇場再推出大型音樂劇。由梁志民執導，邀集香港音樂人鮑比達譜曲、台灣音樂人陳樂融寫詞和編劇，以搖滾、爵士、古典、抒情等風格，打造21首原創歌曲，加上一首改編曲「月亮代表我的心」，推出全新華文音樂劇《愛呀！我的媽》，4月在台北首演。

「不管是百老匯、流行、古典或是搖滾，華文音樂劇已來到不需要拘泥於形式風格的年代了，可以自由展現創意。」梁志民表示，製作華文音樂劇是他畢生的夢想，他也耗費近30年時間實踐、製作，此一新作就是果陀劇場成立29年來的經驗累積。

回想初衷，梁志民表示，1990年代台灣對音樂劇的製作還很陌生，他在1989年和郭子推出具實驗性質的音樂劇《燈光九秒請準備》，「那時候和大家一起摸索音樂劇的製作過程，都成為寶貴經驗。」

現年52歲的梁志民，在國立藝術學院（現北藝大）戲劇系就讀期間，有機會到倫敦表演，因而看了經典音樂劇《貓》，大受啟發。28歲那年，他獲得美國亞洲文化協會獎學金，在紐約待上一年裡看了上百齣音樂劇，並從中學習音樂劇製作流程方法。回國後在1995年推出果陀劇場第一部大型音樂劇《大鼻子情聖西哈諾》，正式打響名號，後來的《吻我吧娜娜》、《天使不夜城》等都是風格大不同的音樂劇。

《愛呀，我的媽！》故事描述一對相依為命的母女，原本有機會回到過去和過世的丈夫、父親相見，但陰錯陽差之下，母女兩人重返過去失敗，變成兩相交換靈魂，女兒靈魂住在媽媽的身體裡，媽媽靈魂住在女兒的身體裡，為了順利換回靈魂，因而有了一連串的奇遇。

梁志民表示，劇中母女錯置的靈魂，讓音樂主題有了絕佳的表現空間，「其中有首歌曲叫作《我不要住在你的身體裡面》，就是代表性的二重唱，觀眾可以聆聽歌聲裡的情緒轉換和表現，判斷眼前的是媽媽還是女兒。」

梁志民說，此劇已打破了制式性的一首歌曲接一首歌曲的單一表現，「劇中有很多非寫實的角色，想是愛、恨、嫉妒這樣子的情緒，也都有角色和歌曲可唱，非常熱鬧有趣。」《愛呀，我的媽！》將在4月7日至9日於台北國家戲劇院演出，之後全台巡演，預計9月回到國父紀念館演出。

(中時)