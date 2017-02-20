挖破水管6萬戶停水 中市：正緊急修復

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台中市水利局污水下水道施工單位今天挖破水公司水管導致台中6萬戶停水，水利局長周廷彰表示，正針對管線破損處進行緊急修復，希望儘速完成供水。

台水公司今晚表示，由於台中市水利局進行污水下水道推進工程時，不慎挖損東區精武東路管線，造成台中6萬戶自今晚8時起停水36小時；彰化11萬戶同步停水26小時。

周廷彰表示，進行這處汙水下水道管線推進工程前，已辦理過3次會勘，但自來水公司並未提供此幹管資料，因此汙水管線施工時，無法得知此管線就在施工位置。

周廷彰指出，未來希望自來水公司能建立自來水管線的地理資訊，提供正確的管線位置與高程資料，以避免後續公共工程損及管線。

他強調，目前施工廠商與水利局人員都在現場，針對管線破損處進行緊急修復，希望儘速完成供水。1060220

(中央社)