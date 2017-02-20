俄承認東烏克蘭叛軍所發護照 德法批評
俄羅斯決定承認東烏克蘭分離派叛軍核發的護照，德國今天批評此舉「令人無法接受」，法國也表示遺憾，說這不符合明斯克和平協議的精神。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）的首席發言人塞柏特（Steffen Seibert）說：「承認自行宣告的所謂盧甘斯克（Lugansk）暨頓內茨（Donetsk）人民共和國的旅行文件，損害烏克蘭的統一。」
他說：「這直接牴觸明斯克（和平會談）達成的共識，因此令人無法接受。」
親俄叛軍控制地區的主管當局約1年前開始核發護照，十分類似俄國紅皮護照，有雙頭鷹標誌。
俄國18日發布命令，承認這些護照及其他文件，烏克蘭政府稱此舉「挑釁」。
法國外交部今天也發布媒體聲明指出，法國對此決定表示遺憾。（譯者：中央社羅苑韶）1060220
(中央社)
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