嘉義社區藏秘境 童玩館有百種玩具

紫雲社區活動中心後藏秘境。(高錦如攝)

一旁還有童玩館，內有上百種4、50年代的玩具。(高錦如攝)

50年代保留至今的土埆厝。(高錦如攝)

嘉義縣竹崎鄉紫雲社區活動中心後方竟藏秘境！裡頭有著九曲橋、腳踏車步道、童玩館、保留50年代的土角厝，每個禮拜還吸引1、2輛遊覽車到此遊玩，當地居民也身兼解說員，讓遊客深入當地文化。

紫雲社區活動中心就位在路旁，如周遭民宅一排排站立著，沒想到樸實的建築物，後面卻藏著秘境，一眼望去，有著涼亭及九曲橋，彎彎曲曲的走道彷彿迷宮，一旁還有廢棄托兒所打造的童玩館，內有多達上百種4、50年代的玩具，如手製陀螺、彈弓等，往內走還有一條800公尺的腳踏車步道及1962年留下的土埆厝。

勞動部多元就業專案經理鍾昆展表示，該九曲橋的前身為風水池，除有蓄水功能外，還有防災效益，於1996年建造而成；一旁的童玩館前身為社區幼稚園，後有成立鄉立托兒所，該地方就此閒置，2007年利用社區營造，重新活化。目前每個禮拜還有1、2輛遊覽車來遊玩，當地居民也成為最佳解說員，除讓遊客深入了解當地文化，也與遊客拉近距離。

(中時)