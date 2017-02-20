嘉義社區藏秘境 童玩館有百種玩具
嘉義縣竹崎鄉紫雲社區活動中心後方竟藏秘境！裡頭有著九曲橋、腳踏車步道、童玩館、保留50年代的土角厝，每個禮拜還吸引1、2輛遊覽車到此遊玩，當地居民也身兼解說員，讓遊客深入當地文化。
紫雲社區活動中心就位在路旁，如周遭民宅一排排站立著，沒想到樸實的建築物，後面卻藏著秘境，一眼望去，有著涼亭及九曲橋，彎彎曲曲的走道彷彿迷宮，一旁還有廢棄托兒所打造的童玩館，內有多達上百種4、50年代的玩具，如手製陀螺、彈弓等，往內走還有一條800公尺的腳踏車步道及1962年留下的土埆厝。
勞動部多元就業專案經理鍾昆展表示，該九曲橋的前身為風水池，除有蓄水功能外，還有防災效益，於1996年建造而成；一旁的童玩館前身為社區幼稚園，後有成立鄉立托兒所，該地方就此閒置，2007年利用社區營造，重新活化。目前每個禮拜還有1、2輛遊覽車來遊玩，當地居民也成為最佳解說員，除讓遊客深入了解當地文化，也與遊客拉近距離。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。