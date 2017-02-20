美副總統訪歐 保證川普堅持對歐洲承諾
美國副總統彭斯今天試圖讓緊張的歐洲人安心，保證總統川普將維持對美歐跨大西洋關係的堅定承諾
法新社報導，彭斯（Mike Pence）這次走訪歐洲，目的是減緩歐洲對美國新總統川普（Donald Trump）可能放棄他們的憂慮。彭斯說，華府的支持「堅定不移而且持久」。
彭斯在布魯塞爾與歐洲理事會主席圖斯克（DonaldTusk）舉行會談後說：「今天我很榮幸代表川普總統，表達美國對與歐洲聯盟持續合作及夥伴關係的堅強承諾。」
彭斯承諾美國會持續與歐洲合作，促進世界這兩大經濟體的成長、打擊恐怖主義和捍衛東歐國家抵禦俄羅斯的入侵。
曾任波蘭總理的圖斯克說， 歐洲人「真正需要」與彭斯會面，歐盟28國仰賴美國「全心全意且明確的」支持。（譯者：中央社羅苑韶）1060220
(中央社)
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