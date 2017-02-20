WBC》中華隊吞敗 左投、得點圈打擊率成主因
經典賽中華隊今與古巴國家隊交手，雙方同樣擊出11支安打，可惜中華隊得點圈有人時，都無力打回分數，成為今天中華隊的輸球主因之一。
中華隊今面對古巴全場11支安打，卻僅攻下2分，加上第8局還出現大好的滿壘得分機會，可惜都無功而返，總教練郭泰源表示，還要針對得點圈打擊再做調整，打者還要盡快藉由實戰調整一下。
古巴第二任投手左投耶拉，第4局登板，共投5局，雖被擊出6支安打，但也飆出6次三振僅失1分，成功壓制住中華隊打線，郭總評析，中華隊確實在面對左投時比較無法發揮，加上陣中左投較少，目前也針對此問題，向國訓隊找了三位左投打擊投手，希望適應左投節奏。
耶拉曾在前年世界12強棒球賽對陣過中華隊，他指出，兩支中華隊感覺打擊火力都相當出色，自己就是一球一球穩穩的投，加上隊友幫忙，去解決打者。
(中時電子報)
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