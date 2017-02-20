浩天吸金案 女會計交保、執行副總閃光躲媒體

浩天集團副總裁張峻豪涉吸金，遭限制出境、出海及住居，離去時還以手機手電筒照射媒體鏡頭躲避拍攝。(蕭博文攝)

浩天集團女會計蔡宴溱涉吸金以50萬元交保，並限制出境、出海及住居，但因蔡女僅能籌到20萬元，檢察官同意降保為20萬。(蕭博文攝)

曾在澳門吸金超過2億元的浩天集團在台開枝散葉，以投資澳門賭場為由，推出「B2」投資方案，謊稱投資每單位25萬元，60天即可保證獲利5%，2014年迄今在台吸金2億9000萬元。台北地檢署今日搜索浩天位於北市的辦公室等6處，約談女會計蔡宴溱等5人，全案依違反《銀行法》擴大偵辦。

北檢檢察官複訊後，依涉嫌《銀行法》命女會計蔡宴溱50萬交保，並限制出境、出海及住居，但因蔡女僅能籌到20萬元，檢察官同意降保為20萬。

此外，涉案的浩天集團副總裁張峻豪，則遭限制出境、出海及住居，離去時還以手機手電筒照射媒體鏡頭躲避拍攝。

(中時)