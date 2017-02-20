莎莎直白解釋泰國「荷包蛋」 男生都害羞了

《WTO姐妹會》錄影。（八大）

莎莎與莎媽。（八大）

莎莎主持的八大《WTO姐妹會》，日前邀請已婚「勝女」、未婚「剩女」的新住民代表們，激辯各方優勢。來賓黃國倫問起身旁的莎媽，會不會擔心女兒是剩女？莎媽認為女兒條件好，自信表示「不擔心」，讓莎莎受寵若驚。接著來賓張兆志趁勢追問：「那莎莎可不可以未婚生子？」莎媽竟霸氣回答：「都可以！因為她有能力養活自己，不一定要依靠男生。」力挺女兒的行徑，獲得滿堂喝采。

節目中，新住民曉詩提及泰國稱30歲未婚的女性為「荷包蛋」，其實是很含蓄地暗指「未被戳破」，但大家仍聽得一頭霧水，莎莎趕緊跳出來幫忙，並直白地說明：「意思是還沒有發生性行為啦～」沒想到聽到這番解釋，卻讓黃國倫、張兆志兩個大男人面紅害羞。

節目兩方人馬唇槍舌戰，認為已婚的「勝女」們其實很命苦，還要處理繁忙家事，黃國倫則順勢搭腔，爆料老婆寇乃馨從未做過一頓飯、婆家也從不讓她做家事，原因是「寇乃馨在廚房會把碗盤打破！」卻讓現場勝女團們好生羨慕。

(中時)