賓士撞分隔島 駕駛不治

南迴公路太麻里鄉荒野路段，晚上發生死亡車禍，一輛百萬賓士車，高速直接撞上分隔島，轎車整個撞爛成一堆廢鐵，車內蘇姓男子被救出時，己無呼吸心跳，送醫急救不治死亡。

警方初步調查，駕駛是52歲的蘇姓男子，去年接連風災時，曾涉險到卑南溪撿拾漂流木，兩度遭到洪水受困，前年3月份，台北市北投漂流木事件，引發各界質疑警方縱放山老鼠鬧的沸沸揚揚，木頭也是蘇姓男子提供，還因此上了幾次新聞版面，發生不幸，消息傳出，地方議論紛紛，救難人員唏噓不己。 1060220

(中央社)