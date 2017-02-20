WBC》陳冠宇速球沒問題 變化球還在調整中

陳冠宇今面對古巴，主投3局無失分，狀況漸入佳境。(周鎮宇攝)

中華隊今在熱身賽中迎戰谷巴，先發投手陳冠宇用了44球，投3局僅被擊出1支安打，表現漸入佳境，總教練郭泰源說，今天陳冠宇表現不錯，不過變化球方面還要再加強。

陳冠宇目前被視為中華隊主要先發人選之一，日前澳洲移訓出賽表現平平，今面對古巴，繳出3局無失分表現，球速方面也來到最快145公里，他表示，一開賽其實有點搶不到好球數，投起來格外辛苦，好在最後有找到投球節奏，逐漸穩定下來。

面對古巴強打者，陳冠宇此役多以速球應戰，他指出，目前速球的調整大概已經差不多，不過變化球還要再調整一下，希望能夠趁著接下來的熱身賽，找出一顆致勝的變化球。

(中時電子報)