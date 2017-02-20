法國反恐新生力軍 猛禽戰士毀無人機

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面對境內可能有無人機被用於窺察或發動攻擊的風險，法國空軍也露出了利爪。

「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，在法國西南部的蒙馬桑（Mont-de-Marsan），4隻1組的金鵰被訓練成能在飛行途中幹掉無人機。

飆風戰鬥機（Rafale）起飛的轟鳴聲讓無人機能趁機飛進空軍基地的跑道上空，基地位於波爾多（Bordeaux）南方約130公里。

突然間，伴隨破空鳥鳴，目光銳利的老鷹從200公尺外的塔臺以極快速度俯衝而下。

這隻猛禽約20秒就將無人機收於爪中，後將其壓制在地上，以牠的褐色大羽翼覆蓋。

這架無人機已被摧毀：達達尼昂（D'Artagnan）完成任務。

這隻英勇的鳥是4隻鳥類戰士之一，包括阿多斯（Athos）、波爾托斯（Porthos）與阿拉密斯（Aramis），牠們的名字都出自法國小說家大仲馬（Alexandre Dumas）著作「三劍客」，牠們從2016年中開始接受測驗。

蒙馬桑是法國以有訓鷹術為傲的5個空軍基地之一。

這種掠食性鳥類通常是用來嚇阻鳥隻，以防牠們接近跑道，減低起飛與降落意外風險，一般使用獵鷹或蒼鷹。

但法國自2015年1月以來遭到1連串聖戰團體攻擊，因此進入高度警戒狀態，老鷹現也致力於維護國安。

領導空安中隊、訓練這些掠食性鳥類的指揮官克里斯多夫（Christophe）說：「結果相當鼓舞人心。這些老鷹都有非常大的進步。」

荷蘭警方最先想到利用這些掠食者來攔截無人機，在2015年底將白頭鷹引進警隊。（譯者：中央社廖禹揚）1060220

(中央社)