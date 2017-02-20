童年沒有遺憾！中和四號公園擬增設「共融性遊具」
童年沒有遺憾！「共融性遊具」近來備受關注，北市府已規畫19處公園改造，新北市內僅1處發包施工。議員陳鴻源指出，共融性遊具可滿足一般孩童、身障孩童，好的政策就該推廣，近期將邀集相關單位至中和四號公園會勘，打造一起遊樂的完善空間。
共融性遊具是一般孩童、身障孩童，甚至於成年人都可以一起使用的遊樂設施，打造無障礙空間，讓身障孩童可以一起擁抱童年時光，歐美各國行之多年，北市府去年起規畫19處公園改造，不少公園陸續完工，未來不排除延伸至校園內。
陳鴻源日前接獲家長陳情，想要帶身障孩童與一般孩童玩遊樂設施，卻還要遠赴一橋之隔的北市，他認為，共融性遊具才能滿足所有孩童的需求，沒有區別、沒有隔閡，新北市已升格多年，好的政策就應該學習，不該落後北市太多，應推廣至全市。
新北市需要更友善的無障礙空間！陳鴻源說，無障礙空間不是口號，應該從小做起，校園內有不少遊樂設施，都應該列為改善對象，讓身障孩童擁有與一般孩童相同的權利，校園內不該存在不友善的遊樂設施。
綠美化環境景觀處長謝宏偉指出，去年底已規畫「共融性遊具」公園可行方案，泰山區貴子兒童公園改造總預算311萬元，已發包施工，中和四號公園仍在評估中，預計改造經費約1000萬元，其他區域公園都列入評估，將會逐步擴及全市。
教育局專門委員顧燕雀指出，校園內「共融性遊具」已納入規畫，將對全市校園內的面積、使用程度及身障孩童數進行了解，未來將在既有遊樂設施旁增設共融性遊具，若土地面積許可及使用需求高的校園，不排除全面變更為共融性遊具空間，預計將在今年4月底前完成初步規畫。
(中時)
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