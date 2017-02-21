交通部六措施 請民眾228安心出遊
面對即將來臨的228連續假期，交通部表示，觀光局、公路總局已採取下列措施，確保旅遊及遊覽車安全，請民眾安心出遊，包括：
一、 嚴查旅遊產品：觀光局將會同勞動部、中華民國旅行業品質保障協會、消基會等單位，共同對市面上一、二日遊之旅遊產品作合宜性審查，旅遊行程時間較長者，必須替換駕駛並於行程表揭露。其他凡價格、遊程不合理者，將直接要求下架。
二、 推薦優質服務：由公路總局公布連續兩期評鑑成績獲優良之遊覽車業者名單總計41家，供國人參考選用。
三、 杜絕不良服務：公路總局連續兩期評鑑成績為丙、丁等之遊覽車業者總計有27家，其未來假期所提供之遊程、駕駛將由觀光局會同公路總局共同嚴格審查，避免劣質服務影響國人信心。
四、 管制老車旅程：對於車齡10年以上之遊覽車，協調業界、公會透過GPS避免車齡老舊遊覽車行駛海拔500公尺以上之山區道路。
五、 召回老車嚴檢：交通部公路總局針對0213國五事故同型車166輛即日起召回臨檢，並針對95年之前已進入市場服務之老舊遊覽車車輛5,157輛於1個月內完成盤查；另針對車體銹蝕、座椅不佳、違規件數偏多及運輸業考核丙丁等業者車輛增加實施專案臨檢。
六、 清查高風險駕駛：公路總局對於有重大或高頻次違規、行為偏差等危及消費者權益或安全情事之駕駛人，會通知所屬遊覽車客運公司或旅行業，重新檢討是否持續雇用與合作。
(中時)
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