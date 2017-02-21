李婉鈺貼床照 女譏「離香爐遠一點」遭訴
新北市議員李婉鈺在2016年間自PO一張身旁躺著立委劉建國的床照，引起一名陳姓女子不滿，除了在臉書張貼「公廁議員」、「大家離鄉爐遠一點以免被燙傷」等字眼，還在李婉鈺之「李婉鈺的園地」公開發表「賤胚」，遭到李婉鈺提告，新北ˇ地檢署今依加重誹謗將陳女聲請簡易判決。
檢方調查，去年5月間新北市議員李婉鈺去年在臉書上PO出一張和立委劉建國的恩愛照片後，引來軒然大波。
住在中和的58歲陳姓婦人在自己的臉書上PO出「新北市民要有心裡（應為理）準備將有一個公廁議員可見選民素質不高」、「前一位議員官司纏身有可能由公廁眾人上的李婉鈺遞補」、「男人不要給一炮就給一票會衝上天。」、「新北市議員人人自危深怕香爐倒過來大家離香爐遠一點免得被燙傷」等不堪字眼。
另外，陳女也侵門踏戶地在李婉鈺之「李婉鈺的園地」中，公開發表「賤胚」等留言內容，李婉鈺獲悉後向警方報案提告。
雖然陳女到案後坦承不諱，並感到後悔，但李婉鈺仍堅持提告，新北地檢署今依加重誹謗罪嫌向法院聲請簡易判決。
(中時)
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