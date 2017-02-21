護理師為患者抽痰 用腳壓制評價兩極

台南柳營奇美醫院一名男護理師日前在網路社群instagram上，po出一張以腳壓制患者，進行抽痰治療的照片，大動作的醫療行為引發民眾熱議，柳營奇美醫院則表示，實際狀況有待了解，但該護理師並未遵照該院照護標準程序，院方會再檢討。

台灣醫療環境不如以往，許多醫院紛紛開始鬧醫師荒、護理師荒，日前在網路社群instagram上，一名男護理師一邊用腳壓制患者，一邊進行氣管內管抽痰醫療動作的照片，引發網友議論紛紛。

不少人認為用腳壓制的醫療行為太超過，但也有人覺得如果護理人手足夠，沒有人想手腳並用為患者服務，而該照片看在其他護理人員眼中，雖並非標準的護理動作，但倘若病人有躁動情況，需要約束病人，不得已才會做此動作，好防止病人跌落造成傷害。

柳營奇美醫院則表示，該名男護理師休假，尚無法了解當時的實際狀況，不過從照片可顯示該護理師並沒有遵照醫療照護標準程序，院方會進一步檢討，面對緊急狀況，院方未來也將透過教育訓練，尋求更適當醫療作法。

台南市衛生局醫事科則認為，醫師及護理師都有義務維護患者的醫療隱私權，男護理師將醫療過程po照在網路上，相當不洽當，會請柳營奇美醫院查證，衛生局後續也將依行政程序法，約談該名男護理師了解情況。

(中時)