彭斯：川普盼北約各國年底前增防衛經費

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美國副總統彭斯今天表示，美國總統川普預期屆今年年底時，北大西洋公約組織盟邦在增加其國防經費至各自經濟產出達2%最低標的事情上，能有「真正進展」。

彭斯是在布魯塞爾北約組織總部，作此表示。

彭斯說：「美國會盡我們部份的責任，但歐洲防衛需要歐洲國家做跟美國一樣多的承諾，總統期見屆2017年底時此事有真正的進展。」1060220

(中央社)