「不是我的總統」 美總統日示威潮
今天是美國公共假期「總統日」(President Day)，美國多個城市又出現反對川普的示威潮，以「不是我的總統」為名上街抗議。
美國國家廣播公司NBC報導指出，當地時間周一總統日當天，包括德州達拉斯、加州洛杉磯、伊利諾州芝加哥以及紐約州紐約等超過20個城市，今天都舉行抗議活動，響應「不是我的總統」全美示威行動，抗議川普的反移民政策。
在臉書上各地的活動專頁都吸引大批網友關注。華府周一下午2:00登場的反川普移民政策集會，在臉書上的活動專頁就有超過3千人表達有興趣；洛杉磯的活動更是吸引超過4千人表示會去參加。另外，在麻州波士頓，則有數百名科學家於當地舉行年會期間示威，呼籲川普關注氣候變遷與環境問題。
而周末期間部分地區也有抗議活動，包括昨天在紐約街頭，就有超過一千名示威者集會，表達對美國穆斯林社區的支持。
這次「不是我的總統」示威潮，主要是針對美國總統川普提出的反移民政策以及抗議近期移民與海關執法局ICE針對非法移民大掃蕩的行動。
(中時電子報)
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