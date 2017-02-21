「是我的海」徵文活動開始 總獎金3萬元

「是我的海」圖文票選活動海報。圖：航港局提供

交通部航港局為培育船員人才向下扎根，於106年2月1日至28日在「小小航海家」facebook粉絲團舉辦「是我的海」徵文票選活動，並將於3月1日上午11時前依按讚數選出前20名「人氣作品」，總獎金3萬元(等值禮劵)，入選作品也將於106年4月20日至30日在長榮海事博物館1樓特展廳舉辦「2017掌舵夢想海」特展。

在「小小航海家」facebook上除徵文活動外，讀者也可獲得與航海相關的有趣小知識，例如:金星是最亮之行星、為防止貨物汙染或生鏽，貨艙汙水槽會塗上石灰水、柴油機排氣呈白色的原因是因為燃油中的水份等，只要成為基層的船副、管輪，這些知識就可以從每天工作中自然而然學到，而資深的船長、輪機長，雖不一定像諸葛亮能未卜先知，無所不通，但也稱得上上知天文，下知地理了，因航海不僅可「周遊列國」，工作中亦充滿新奇與挑戰!

航港局表示，對臺灣而言，海洋不僅是天然屏障，也曾是孕育臺灣經濟的搖籃，在60、70年代有超過3萬名船員走向世界，創造了臺灣人的世界觀，我們的阿公、阿爸、阿伯很多老一輩的人都曾經經歷海洋的洗禮。

然而，臺灣的在船船員從3萬到現在的4千，意味海運經營面臨人才的流失與斷層。因此，希望藉由「是我的海」活動，能讓廣大民眾分享經驗與其所認識的海洋，進而鼓勵身邊的人加入航海事業，所以只要是關於「海」或「船」的生活經驗或分享，都歡迎上「小小航海家」facebook粉絲團投稿。(詳細資訊請上FB粉絲專頁）

為持續宣導及推廣，航港局也將在106年3月接續舉辦「2017航海家體驗營」，邀請高中學子至海事院校實地體驗船員模擬操作訓練，以引發學生對航海事業的興趣及熱忱。

(工商)