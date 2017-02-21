俄羅斯駐聯合國大使 在美驟逝

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俄羅斯駐聯合國大使查爾金(Vitaly Churkin)。(圖:美聯社檔案照)

俄羅斯駐聯合國大使查爾金(Vitaly Ivanovich Churkin)今天在美國紐約市突然辭世，享壽64歲。

俄羅斯外長今天發表聲明證實察爾金的死訊，但並未說明他的死因以及詳情。聲明中稱許其為傑出的外交官，並指他在任內去世，聲明也向家屬表示哀悼。

查爾金明天就滿65歲，不料在他生日前一天突然辭世，這個消息也震驚外交界。

(中時電子報)