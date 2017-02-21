花蓮》太魯閣國家公園錐麓古道 3月16日起收費
橫越過太魯閣峽谷錐麓斷崖上方的錐麓古道，風景絕美為登山客所喜愛，為有效落實使用者付費原則，將於106年3月16日起開始收費，民眾請先辦妥入園及入山申請，並於當日完成繳費後始可進入錐麓古道，收費標準為全票200元，半票100元。
錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡。錐麓與福磯斷崖隔溪對峙，長約1.2公里，高約600公尺，幾乎全由大理岩構成，是太魯閣峽谷最壯麗的景觀。近年來，管理處為配合生態旅遊之推展並兼顧史蹟之保存工作，繼民國93年底完成古道自燕子口－巴達崗－大斷崖－紀念碑路段修復工作外，全程亦陸續修復，並依入山入園申請之方式，提供山友之進入申請，全程共計10.3公里。
太魯閣國家公園管理處表示，為了有效利用及管理公共資源，太管處依據規費法擬定收費標準，並奉行政院核定收費。收費標準為全票每人200元，半票100元，半票優待的對象為6至12歲之兒童以及學生，未滿6歲之兒童及執行公務者免費優待，請備相關證明文件現場查驗；當地太魯閣族、賽德克族原住民族，則免辦理入園申請，採身分證明文件查證方式進入。
(中時)
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