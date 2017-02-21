蝶戀花罹難者家屬陳靖堯感謝一個人

蝶戀花事件罹難者家屬陳靖堯（右圖中，中時資料照）很感謝李奇嶽（左圖中，中時資料照）的協助。

觀光局今天上午要召開國旅改善會議，旅行商業同業公會全聯會發言人李奇嶽也將代表同業參加，並提供建言。由於身兼數項職務，目前他仍須協助蝶戀花事件的受害者家屬處理善後事宜，因此這幾天相當忙碌。他也呼籲政府應該更積極協助還在醫院中救治的傷者，幫助他們和家屬渡過難關。

蝶戀花事件罹難者家屬陳靖堯，昨晚在電視談話性節目中公開感謝李奇嶽。陳靖堯說，13日晚上不幸事故發生、14日確定家人罹難，當他趕到二殯時，「第一個出面協助的單位、第一個出面幫助受害者家屬的人就是他（李奇嶽）。不料後來卻因為蝶戀花旅行社沒有制度，還提供了錯誤的訊息，害他被外界罵翻。」陳靖堯說。

即使經歷這些無謂的風波，李奇嶽仍願意繼續協助蝶戀花事件的受害人處理善後事宜，也讓陳靖堯和其他的家屬相當感念。

(中時)