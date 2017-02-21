當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止

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印度南部克勒拉省（Kerala）歹徒涉嫌綁架並強暴1名當紅女星事件，引起活躍人士憤慨。這些活躍人士說，此案凸顯印度所有女性面臨的危險，同時性暴力受害著難以討回公道。

受難女星發表聲明說，她17日晚上遭到1群男子綁架，這些人用車載著她四處遛躂了2個小時，然後對她性侵並加以威脅。

女星遇襲當時，製作公司派了1輛車到她住宅，接她前往錄音室配音。

警方發言人說：「她所乘坐的車遭到1輛廂型車自後方預謀撞擊．．．然後對方闖進她的座車，並將車開走，幾個小時之後，在柯枝市（Kochi）郊區將她放走。」

由於這是性侵案，警方不會透露女星的姓名。

女星表示，在性侵當時，歹徒對她照相和錄影，並加以勒索。

克勒拉警方今天逮捕了2名男子，並表示，本案主嫌是女星以前聘請的司機，現仍在逃，警方懷疑至少有7人涉入此案。

自從2012年1名23歲女子在新德里公車上遭到輪暴喪命後，印度女性所受暴力對待便引起關注。活躍人士說，17日的事件再度凸顯女性處境危殆。1060221

(中央社)