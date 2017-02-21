NBA》火箭想搶金塊前鋒錢德勒

金塊前鋒威爾森錢德勒。(美聯社資料照)

(03:30更新文圖)24日是NBA交易大限，火箭隊被爆料想交易來金塊前鋒威爾森錢德勒(Wilson Chandler)。ESPN.com 的記者漢斯(Chris Haynes)今指出，在交易截止前，火箭是值得密切關注的團隊；暗示這筆交易將成真。

29歲的錢德勒，身高6呎8吋(約203公分)，可打得分後衛和大小前鋒，本季場均上場30.9分鐘，得到15.6分、6.7個籃板、2.1次助攻。《雅虎體育》王牌記者「沃神」沃納洛斯基指出，雷霆和快艇也想搶錢德勒，只是沒有合適選秀權，和想送出的年輕球員做籌碼。

火箭隊是本季最大驚喜之一，在MVP大熱門「大鬍子」哈登(James Harden)帶領下，戰績40勝18敗。阿里查(Trevor Ariza)是球隊先發小前鋒，若換來錢德勒，代表陣容再升級。31歲阿里查，本季場均上場34.6分鐘，貢獻11.7分、5.6個籃板。

(中時電子報)