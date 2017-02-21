私下批評川普 美官員被開除了
美國總統川普任命的國家安全會議西半球事務主任狄爾(Craig Deare)，因為私下批評川普政策而被開除，白宮發言人珊德斯則辯稱，不支持政策的幕僚本來就不該留任。
國家安全會議西半球事務主任的狄爾（Craig Deare），上周參加華府智庫威爾遜中心的一項會議，遭爆料他在討論會上重批川普政府對墨西哥的政策，抱怨內容還談及白宮首席策士班農(Stephen Bannon)與川普女婿庫西納(Jared Kushner)，結果這一番言論傳出去，讓他丟官。
一名不願具名的白宮官員透露，狄爾上周五（17日）起不再任職於國安會，將回任之前國防大學的職務。白宮發言人珊德斯(Sarah Huckabee Sanders)19日證實狄爾被開除消息，她強調，任何負責執行總統方針的人，本來就不該反對總統的政策。
(中時電子報)
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