大谷翔平首度練投 限50顆

大谷翔平傷勢恢復不錯，已開始練投。(美聯社資料照)

(04:08更新內文)22歲投打「二刀流」大谷翔平，因腳傷退出經典賽，他和火腿隊正在沖繩春訓，日媒NHK昨晚報導，大谷翔平已開始練投，大谷翔平以6成力來短跑，並投了大約50顆球。

大谷翔平原在日本經典賽28人名單中，但因右腳踝受傷，日前確定不披國家隊戰袍。不過，暫決定不動手術的大谷翔平，恢復情況看似不錯，18日在春訓打擊練習，41球中，敲出13發全壘打，還有7支直接飛越球場外。

去年在日職，大谷翔平繳出10勝4敗，自責分率只有1.86，主投140局，飆出174次三振；打者的大谷，出賽104場，敲出含22轟的104安，打擊率高達3成22，67分打點。

(中時電子報)