大谷翔平首度練投 限50顆
(04:08更新內文)22歲投打「二刀流」大谷翔平，因腳傷退出經典賽，他和火腿隊正在沖繩春訓，日媒NHK昨晚報導，大谷翔平已開始練投，大谷翔平以6成力來短跑，並投了大約50顆球。
大谷翔平原在日本經典賽28人名單中，但因右腳踝受傷，日前確定不披國家隊戰袍。不過，暫決定不動手術的大谷翔平，恢復情況看似不錯，18日在春訓打擊練習，41球中，敲出13發全壘打，還有7支直接飛越球場外。
去年在日職，大谷翔平繳出10勝4敗，自責分率只有1.86，主投140局，飆出174次三振；打者的大谷，出賽104場，敲出含22轟的104安，打擊率高達3成22，67分打點。
(中時電子報)
關鍵字：大谷翔平
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。