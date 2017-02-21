多空不明 歐股盤勢膠著

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在美股休市的情況下，歐股今天暫時擺脫美國總統川普的影響力，轉而關注歐洲自身情勢。

分析師說，希臘紓困協議帶動的樂觀情緒，因為法國在4─5月總統大選前日益出現反歐盟跡象而沖淡。

倫敦FTSE 100指數微跌0.10點，以7299.86點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚70.60點或0.60%，收在11827.62點。

巴黎CAC 40指數小跌2.59點或0.05%，收4864.99點。1060221

(中央社)