搶先！詹啟賢海外後援會南加成立

詹啟賢將率先在南加州洛杉磯成立海外後援會。(圖:本報系資料照片)

起步較晚才投入國民黨黨魁之爭的詹啟賢，決定搶先在美國南加州成立後援會，隨後，還將會擴及北加州舊金山灣區和德州休士頓。在黨主席選情緊繃之下，海外黨員現已成為兵家必爭之地。

據中時電子報記者掌握的消息，「南加州詹啟賢後援會」即將於本周五在洛杉磯正式成立，並邀請前僑委會委員長吳英毅在成立記者會上介紹詹啟賢的參選意念。

詹啟賢與南加州淵源深厚，在他約20年前回台發展之前，便曾在洛杉磯當地著名醫療中心擔任外科主任。

據指出，詹啟賢海外後援會籌備會於近日在洛杉磯舉行籌備會議，會中敲定將搶先在南加州成立「南加州詹啟賢後援會」，一方面，要向僑界推介詹啟賢的參選國民黨主席意念，以讓僑社海外國民黨人多加認識詹啟賢，另一方面，更希望能為詹啟賢爭取海外國民黨員之連署。對詹啟賢來說，能否蒐集到足夠的黨員連暑將是其問鼎黨主席的最大挑戰。

「南加州詹啟賢後援會」原本希望詹啟賢能抽空親自出席此一成立大會，但詹因在台行程忙碌實在無法抽身，而改請同為醫界出身、在海外僑社具有影響力的前僑務委員長吳英毅代表出席。

詹啓賢後援會籌備會於昨日向洛杉磯僑社發出邀請函，將於當地時間本周五上午11時至1時在888海珍大酒樓舉行「南加州詹啟賢後援會」成立大會，並邀請前僑務委員長吳英毅專程自台北前往洛杉磯發表演講。

(中時電子報)