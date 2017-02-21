俄使朱爾金過世 聯合國表震驚
俄羅斯外交部宣布，俄國駐聯合國大使朱爾金（Vitaly Churkin）今天突然過世，但未詳細說明原因。俄媒報導，蒲亭總統為此深感煩心。
俄國外交部發表聲明說：「2月20日，俄羅斯常駐聯合國代表朱爾金在紐約突告過世。」
聲明中說，朱爾金今年64歲，在65歲生日前1天過世，「這位傑出的俄羅斯外交官在任上過世」。聲明中並向他的家人致哀。
朱爾金自2006年開始擔任現職，原先在俄國外交部工作，擔任過駐加拿大和比利時大使，以及前南斯拉夫問題特別談判代表。
塔斯社引述聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的代表說，聯合國對朱爾金突然傳出噩耗感到「震驚」，並向俄國方面致哀。
俄國各通訊社引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的話說，蒲亭在得知噩耗後，深感煩心，「國家元首對朱爾金的專業以及外交才能給予高度評價。」1060221
(中央社)
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