NBA》鵜鶘獲考辛斯 國王裁前鋒巴恩斯
(05:40補充巴恩斯部分)ESPN.com 剛報導，鵜鶘已正式獲得明星中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)，而國王為騰出空缺，完成交易案，裁掉老將麥特巴恩斯(Matt Barnes)。36歲前鋒巴恩斯，上季效力灰熊，本季在國王場均上場25.4分鐘，貢獻7.6分、5.4籃板。
巴恩斯去年12月涉嫌在紐約一家夜店打人，與國王隊的關係，因而崩壞。巴恩斯剛和國王簽2年1250萬美元合約，他是國王總教練耶格(Dave Joerger)在灰熊執教期間的愛將。考辛斯將和鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)組威力十足的雙塔。
考辛斯這筆重量級交易如下：鵜鶘送出新秀後衛希爾德(Buddy Hield)、雙能衛泰瑞克伊凡斯(Tyreke Evans)、蓋洛威(Langston Galloway)、2017首輪首秀權、2017第2輪選秀權，換回國王中鋒考辛斯與前鋒卡斯比(Omri Casspi)。
(中時電子報)
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