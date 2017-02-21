NBA》鵜鶘獲考辛斯 國王裁前鋒巴恩斯

因考辛斯(左)交易案，剛和國王簽2年約的麥特巴恩斯(右)，突然被裁。(美聯社資料照)

(05:40補充巴恩斯部分)ESPN.com 剛報導，鵜鶘已正式獲得明星中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)，而國王為騰出空缺，完成交易案，裁掉老將麥特巴恩斯(Matt Barnes)。36歲前鋒巴恩斯，上季效力灰熊，本季在國王場均上場25.4分鐘，貢獻7.6分、5.4籃板。

巴恩斯去年12月涉嫌在紐約一家夜店打人，與國王隊的關係，因而崩壞。巴恩斯剛和國王簽2年1250萬美元合約，他是國王總教練耶格(Dave Joerger)在灰熊執教期間的愛將。考辛斯將和鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)組威力十足的雙塔。

考辛斯這筆重量級交易如下：鵜鶘送出新秀後衛希爾德(Buddy Hield)、雙能衛泰瑞克伊凡斯(Tyreke Evans)、蓋洛威(Langston Galloway)、2017首輪首秀權、2017第2輪選秀權，換回國王中鋒考辛斯與前鋒卡斯比(Omri Casspi)。

(中時電子報)