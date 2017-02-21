砸下近3千億 美路易西安納州允台塑建石化廠
石化業龍頭台塑集團，近日再傳一筆新的海外投資案，美國路易西安那州（Louisiana）政府正式批准台塑提出的94億美元（約2,895億台幣）石化廠興建計畫，該投資案預計興建年產量60萬噸的丙烯廠和120萬噸的乙烷裂解設備，這將是台塑在美國繼南卡羅來納州（South Carolina）和德州後，第三地進行的投資案。除了路州的計畫外，台塑擬砸下50億美元（約1,540億台幣）擴建目前在德州的生產線。
據彭博社（Bloomberg）報導，來自台灣的石化業龍頭台塑，傳出在美國東南部沿海的大型投資案獲准通過，預計將砸下約94億美元（約2,895億台幣），於路易西安那州境內新建一座石化工廠，而該項投資將成為台塑進軍美國之後，第三個大型的生產基地。這座新的基地將包含年產量60萬噸的丙烯廠和120萬噸的乙烷裂解設備，據台塑官方的回應，下個階段將計畫擴大丙烯廠的產能，讓年產量亦能達到120萬噸。
隨著台灣和中國大陸兩地的環保意識抬頭，石化產業逐漸成為攻擊的箭靶之一，讓台塑亦有意向其他區域進行移動。1978年進入美國的台塑，陸續在南卡羅來納州興建聚酯纖維廠和在德州成立乙二醇工廠，加上本次計畫，將讓台塑在美國的版圖與產能更上一層樓。同時，台塑官方表示，他們也向德州政府提出計畫，將投入約50億美元（約1,540億台幣）的經費，在2018年前完成生產線擴建的工程，「畢竟，在美國，不僅原物料便宜，更比台灣容易取得環評和排放許可。」
(中時電子報)
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