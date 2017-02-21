川普任命現役陸軍中將擔任白宮國家安全顧問
川普總統20日任命現役陸軍中將麥克馬斯特（H.R. McMaster）出任新的白宮國家安全顧問，取代 上周被迫辭職的退後陸軍中將佛林。
麥克馬斯特是職業軍人和戰略專家，這項任命，不需要參院審核通過。
川普在佛羅里達州的度假莊園馬阿拉歌對記者宣布了這項任命。
川普表示，麥克馬斯特是一名有著巨大才華和豐富經驗的人，「他受到軍中每個人的高度尊重，我們非常榮幸能有他。」。
此外，川普並宣布將佛林辭職後的代理國家安全顧問凱洛格為總參謀長，「他們將一起工作，我認為這種組合是非常，非常 特別。」
在此之前，前前海軍將領哈沃德回拒了國家安全顧問職務。據指出，人事控制權是哈沃德拒絕該職務主因。
川普19日約談 4位國家安全顧問人選 ，包括陸軍中將麥克馬斯特，代理國家安全顧問、退役陸軍將軍基斯•凱洛格、前美國駐聯合國大使波頓、美國西點軍校校長羅伯特•卡斯蘭中將。
(中時)
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