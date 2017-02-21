倫敦市長狠批川普無情可恥 應取消訪英
川普上任不到兩個月，所作所為都引起關注，而他對待難民的政策更讓身為穆斯林的英國倫敦市長薩迪柯汗（Sadiq Khan）痛斥，美國總統川普的入境政策「無情且可恥」，英國不應邀請他進行國是訪問。
本身是穆斯林的薩迪柯汗，過去曾因為川普針對伊斯蘭和少數族裔的言論做出抨擊，川普上個月簽署行政命令，禁止難民與七個穆斯林國家的公民入境美國，雖然說已被撤回。薩迪柯汗周日（19日）向媒體表示：「我認為川普針對七個伊斯蘭國家的旅遊禁令，及暫停收容難民的計劃，都是無情而可恥。」
他呼籲首相梅伊取消邀請川普到英國進行國事訪問，不應該歡迎他，而英國民眾在國會網站發起聯署，要求阻止川普訪問英國，並有超過100萬人簽名支持。梅伊早前已表明，必定邀請川普來訪。
(中時電子報)
文章來源：Sadiq Khan said Donald Trump's visit should not be allowed after 'cruel and shameful' travel ban
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