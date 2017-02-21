美新任國安顧問麥馬斯特是受推崇戰略家

美國總統川普今天宣布，陸軍中將麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）將接任白宮國家安全顧問，川普的外交團隊重要人事再次向軍中求才。

川普並任命陸軍退休將領凱洛格（Keith Kellogg）為國家安全會議幕僚長，目前他是代理國家安全顧問；同時曾擔任美國駐聯合國大使的波頓（John Bolton）也將再任公職。

麥馬斯特是位受到推崇的戰術專家和戰略思想家，但他雀屏中選仍令某些觀察家意外，他們好奇，以性好質疑權威而知名的麥馬斯特，如何與不樂見批評的白宮要角共事。

原國家安全顧問佛林（Michael Flynn）也是退休中將，他因在川普就職前與俄羅斯大使談論美國制裁問題並就此事誤導副總統彭斯，而在13日去職。

川普週末期間都在思考佛林的替代人選，最初他中意退休海軍中將哈沃（Robert Harward），但哈沃已在上週推辭。

國家安全顧問是總統的獨立幕僚，因此相關人事不須經過參院批准。這個職位所扮演的角色，在每任政府期間都不同，但不變的是，國家安全顧問會與國務卿、國防部長以及情治機構首長一同列席國安會會議。1060221

(中央社)