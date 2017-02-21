北部東北部溫降偶雨 中南部空品差

今天北部、東北部溫略降偶有雨。(取自中央氣象局)

今受到東北季風稍微增強影響，東北部地區會有有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部、南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，北台灣清晨溫低會略降有涼意，白天低溫約16度、高溫22度左右，其他地區白天高溫則可來到28-30度，相對是溫暖舒適的好天氣。

由於華南水氣持續東移，預期未來幾天，天氣狀況都會不太穩定，中部以北會有短暫陣雨出現，而周四起，冷空氣挾帶水氣南下，全台都會轉為有雨的天氣型態，尤其是北部迎鋒面，降雨更是明顯，北部溫度也會降低至13度左右，影響至228連假前半部，都有機會出現降雨。

至於在今天空氣品質部分，由於境外汙染物持續移入，因此西半部空品不佳，呼吸道敏感者，應減少外出或是攜帶口罩。21日高屏AQI局部地區為紅色警示(對所有族群不健康)，中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)