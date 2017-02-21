北部降雨趨緩 南台灣下午零星飄雨
中央氣象局指出，今天白天北部地區降雨將逐漸趨緩，新竹以南的天氣大致穩定，下午南台灣有零星降雨機率，北部攝氏高溫22、23度，南台灣25到28度，天氣變化大，出門記得帶傘。
氣象局表示，北台灣清晨偏涼，各地低溫約16到20度，沿海及空曠地區的體感溫度會再低一些；下半天東北季風減弱後，風場轉偏東風或東南風，南台灣水氣略增，天氣系統變化快，外出民眾可攜帶雨具以防不時之需，早出晚間者要多添加衣物。
另外，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域，易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請在海邊活動或海上作業的朋友注意安全。
在空氣品質預報方面，高屏局部地區空氣品質指標（AQI）為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060221
(中央社)
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