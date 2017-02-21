中華經典賽 小心韓國變化球

韓國左投車雨燦，快速指叉球是武器之一。(本報系資料照)

(06:45更新內文)經典賽下月初開戰，韓國這屆帶13名投手，挑選依據強調功能性外，還有各類投球型態，除左投、4分之3側投，還有低肩側投，最重要的是主戰投手「縱向變化球」，投得相當出色。

中華隊熱身賽昨迎戰古巴，面對左投耶拉(Yoennis Year)，5局苦吞6次三振，只拿下1分，國際賽「恐左症」惡夢再起。而預賽和中華同組的韓國，13投中有5左投，先發雙左投張元準與梁玹種的曲球、變速球是武器球。

韓國的右投李帶溵，以指叉球決勝；長中繼左投車雨燦，能投快速指叉球與曲球；林昌勇、禹奎珉、沈昌珉為低肩側投，後2人主要使用變速球。而中華隊以中職為主體，面對指叉與變速球，普遍打不好。

(中時電子報)