未雨綢繆 沙烏地砸1.5兆投資風力與太陽能

沙烏地阿拉伯能源部長法勒。（圖/美聯社）

全球最大石油生產國沙烏地阿拉伯，雖受益於石油獲利數十載，但近年來也受到油價漲跌之累，讓沙國王室決議改變能源投資方略。沙烏地能源部將砸下500億美元（約1.54兆台幣），加強與升級國內的再生能源使用比例，包含風力、太陽能與核能發電，藉此降低對石油的依賴與開採幅度。讓這個產油大國和鄰居一同，為預防石油耗竭的時刻來臨，也開始進行預防性的戰略調整。

據彭博社（Bloomberg）報導，全球最大的產油國沙烏地，為預防底下藏油量開採過快而枯竭，決議將資金轉向發展再生能源。該國能源部將投入500億美元（約1.54兆台幣），對國內進行各種再生能源的升級與建設，其中兩項最重要的建設，包含在北部省份塞卡凱（Sakakah）興建發電量為3百萬瓦（megawatt）的太陽能發電廠，以及西北部能發電達4百萬瓦的風力發電廠。沙烏地能源部長法勒（Khalid Al-Falih）表示，「這只是個開端，我們相信再生能源發展，不僅能讓沙烏地的能源依賴從單一轉向多元發展，更有助我國經濟的變化。」

近年來受到油價衝擊的沙烏地王國，與其鄰居約旦、摩洛哥和阿拉伯聯合大公國（UAE）一樣，開始憂慮他們已受惠數十年的石油產業的未來和發展。為了未雨綢繆，紛紛利用目前手中大筆資金，開始投資與開發再生能源。此舉不僅能降低對石化燃料的過度依賴，讓能源的產生方式更加多元化，同時也能藉此減少開採，讓地下的「黑金」成為中東各產油國新的「戰備物資」。沙烏地王國計畫在2023年前，達到再生能源發電量達10吉瓦（gigawatts）的目標，期望能真正做到「多元化」，而擺脫「石油輸出國」的刻板印象。

(中時電子報)