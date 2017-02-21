國際油價漲 美產油增限制漲幅

國際油價今天小幅上揚，此時投資人對產油國減產的效果產生樂觀情緒，不過美國產量增加和儲油居高不下仍對油價產生抑制作用。

今天公布的官方數據顯示，石油輸出國家組織（OPEC）第一出口國沙烏地阿拉伯去年12月原油交運量已從11月每天825萬8000桶減少為801萬4000桶。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價攀升29美分或0.5%，以每桶53.69美元作收。

倫敦北海布倫特原油4月交割價漲升0.7%，收在每桶56.18美元。1060221

(中央社)