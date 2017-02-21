參加川普移民日示威 上百員工遭開除

美國的移民族群，以「無移民日」(The Day Without Immigrants)活動，向總統川普的反移民政策提出抗議。(圖片取自美聯社)

在上周四美國的移民族群，以「無移民日」(The Day Without Immigrants)活動，向總統川普的反移民政策提出抗議，紐約、費城、華府、波士頓、芝加哥等大城市，都有數千名移民，拒絕上班，希望讓川普看見移民對於美國社會經濟運作的重要性。但根據美國媒體報導，陸續有上百名移民因此被老闆開除。

雖然也有許多老闆站在員工這邊，響應無移民日，但還是有許多老闆不能認同這種作法，科羅拉多州有一名公司30名砌磚工人沒有請假就不來上班，被他開除。老闆塞洛斯基(Jim Serowski)說，「如果你要表達你的意見，你就得準備付出代價。」因為他早已經警告他的員工，「如果你傷害了我們公司，你就是跟我們的團隊作對，你就不屬於這個團隊」。

在奧克拉荷馬州則有酒吧的12名拉美裔員工，沒有請假就去參加「一日無移民」沒想到隔天這家酒吧立刻在臉書上「po」出徵人啟事，馬上炒了他們。

其他參加「無移民日」示威而被迫「走人」的員工，還有費城6人被開除、南卡勒辛頓市18人被開除，另有佛羅里達州的6名幼兒所員工，被迫辭職等等，總計可能有上百人被炒魷魚。

(中時電子報)