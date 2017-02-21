報價有望破5百億 漢堡王欲收購Popeyes炸雞

近日來傳出漢堡王的母公司，有意收購圖中的知名炸雞連鎖店Popeyes。（達志影像/Shutterstock）

旗下擁有漢堡王（Burger King）與加拿大品牌Tim Hortons的3G資本（3G Capital），近期來將目光轉向美國另一間著名的連鎖速食品牌Popeyes炸雞（Popeyes Louisiana Kitchen Inc），有意繼漢堡王之後，再次收購一間速食餐廳。目前市場上尚未傳出其正式報價，但普遍認為，這筆報價應不會低於Popeyes的市值，金額有望上看17億美元（約523.6億台幣）。

據路透社（Reuters）報導，2010年收購漢堡王的巴西3G資本公司，有意將觸角伸向另一間知名速食連鎖餐廳，傳出考慮收購Popeyes炸雞。一旦收購成功，Popeyes炸雞將成為旗下第3間速食連鎖餐廳，亦能借助該集團的知名度向海外拓展業務。目前市場尚未傳出實際報價，但外界普遍認為，3G資本在有股神巴菲特（Warren Buffett）支持下，所給出的報價，勢必將會比Popeyes炸雞目前17億美元（約523.6億台幣）的市值更高。

漢堡王與加拿大知名餐飲品牌Tim Hortons，目前同屬於巴西的3G資本集團旗下。（圖/美聯社）

身為私人創投公司的3G資本，由巴西籍富豪豪爾赫‧·保羅‧李曼（Jorge Paulo Lemann）所擁有，該公司最大合作夥伴就是股神巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway Inc），曾獲得約30億美元（約924億台幣）高額的資金挹注。其名下除漢堡王外，還包含了加拿大飲品餐廳Tim Hortons與美國食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz），不久前才透過卡夫亨氏欲併購聯合利華（Unilever Plc）遭拒，在全球財經上引起一陣騷動。

過去曾因碧昂絲（Beyoncé）推薦而聲名大噪的Popeyes炸雞，則是創立45年的老牌美國南方口味炸雞，從紐奧良（New Orleans）出發，如今全美共有1,600間分店，美國境外則有400間。有至少1成市占率的Popeyes，比起競爭對手肯德基（KFC）有著更多死忠粉絲。漢堡王與Popeyes炸雞未來能否聯手擴大在全球速食市場的市占率，將成為外界關注的焦點。

(中時電子報)